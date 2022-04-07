У Кремлі висловили надію досягнути цілей "спецоперації" в найближчі дні
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сподівається, що війська РФ досягнуть заявлених цілей на території України в найближчому майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Пєскова Sky News.
Речник Путіна вкотре звинуватив Збройні сили України в намаганні прикриватися мирними мешканцями. Натомість Росія, за його словами, "ніколи не обстрілювала цивільні об'єкти".
"Сподіваємося, що спецоперація в Україні в найближчі дні чи в найближчому майбутньому досягне своїх цілей або завершиться шляхом переговорів", – заявив Пєсков.
У Кремлі також вигадали ще одну мету війни проти України. Російські окупанти вдерлися на українську територію для "запобігання загрозі Третьої світової війни".
Нагадаємо, що Кремль вперше визнав значні втрати живої сили в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.