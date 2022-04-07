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У Кремлі висловили надію досягнути цілей "спецоперації" в найближчі дні

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Москва, Четвер 07 квітня 2022 20:45
У Кремлі висловили надію досягнути цілей "спецоперації" в найближчі дні Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Антон Федорців

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сподівається, що війська РФ досягнуть заявлених цілей на території України в найближчому майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Пєскова Sky News.

Речник Путіна вкотре звинуватив Збройні сили України в намаганні прикриватися мирними мешканцями. Натомість Росія, за його словами, "ніколи не обстрілювала цивільні об'єкти".

"Сподіваємося, що спецоперація в Україні в найближчі дні чи в найближчому майбутньому досягне своїх цілей або завершиться шляхом переговорів", – заявив Пєсков.

У Кремлі також вигадали ще одну мету війни проти України. Російські окупанти вдерлися на українську територію для "запобігання загрозі Третьої світової війни".

Нагадаємо, що Кремль вперше визнав значні втрати живої сили в Україні.

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