В МИД пригласили временного поверенного в делах США: о чем говорили

Временного поверенного в делах США в Украине Джона Гинкеля сегодня, 2 июля, пригласили в Министерство иностранных дел Украины, чтобы обсудить важность военной помощи Соединенных Штатов Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств на фоне эскалации Россией агрессии и террора против Украины.
"С украинской стороны было подчеркнуто, что любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины только побудит агрессора продолжать войну и террор, а не искать мира", - говорится в сообщении МИД.
Россия не только отвергает полное и безусловное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта, но и продолжает усиливать воздушный террор против украинских городов и общин, убийства гражданских людей, атаки на поле боя.
Сообщается также, что стороны обсудили консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейшие контакты между Украиной и США, которые будут способствовать поиску взаимовыгодных решений для усиления обороноспособности нашего государства, увеличение давления на Россию для продвижения мирных усилий.
Ранее сообщалось, что Пентагон приостановил поставки в Украину многих типов ракет. Среди них средства как для ПВО, так и для фронта. Приказ о приостановлении поставок отдал глава Пентагона Пит Хегсет. Это произошло на фоне обеспокоенности по поводу запасов вооруженных сил США.
Хегсет отдал распоряжение об отсрочке через несколько недель после того, как опубликовал меморандум с требованием провести проверку запасов боеприпасов США, которые были истощены после многих лет поставок Америкой орудий в Украину, а также почти двух лет военных операций на Ближнем Востоке.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила приостановку поставок некоторых видов оружия Украине. По ее словам, это сделано, чтобы "поставить интересы США на первое место".
Несмотря на это, по данным американских СМИ, Пентагон продолжает предоставлять президенту Дональду Трампу варианты военной помощи Украине, которые не повлияют на обороноспособность Соединенных Штатов.
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