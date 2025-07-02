До МЗС запросили тимчасового повіреного у справах США: про що говорили

Тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля сьогодні, 2 липня, запросили до Міністерства закордонних справ України, щоб обговорити важливість військової допомоги Сполучених Штатів Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.
Ключовою темою розмови з американським дипломатом стала військова допомога США та оборонна співпраця двох держав на тлі ескалації Росією агресії та терору проти України.
"З української сторони було підкреслено, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру", - йдеться у повідомленні МЗС.
Росія не лише відкидає повне та безумовне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня, але і продовжує посилювати повітряний терор проти українських міст і громад, вбивства цивільних людей, атаки на полі бою.
Повідомляється також, що сторони обговорили консультації щодо оборонних постачань, які тривають зараз на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США, які сприятимуть пошуку взаємовигідних рішень для посилення обороноздатності нашої держави, збільшення тиску на Росію для просування мирних зусиль.
Раніше повідомлялось, що Пентагон призупинив постачання в Україну багатьох типів ракет. Серед них засоби як для ППО, так і для фронту. Наказ про призупинення поставок віддав глава Пентагону Піт Хегсет. Це сталося на тлі стурбованості з приводу запасів збройних сил США.
Гегсет віддав розпорядження про відтермінування за кілька тижнів після того, як опублікував меморандум із вимогою провести перевірку запасів боєприпасів США, які були виснажені після багатьох років поставок Америкою знаряддя в Україну, а також майже двох років військових операцій на Близькому Сході.
Заступниця прес-секретаря Білого дому Анна Келлі підтвердила призупинення поставок деяких видів зброї Україні. За її словами, це зроблено, щоб "поставити інтереси США на перше місце".
Попри це, за даними американських ЗМІ, Пентагон продовжує надавати президенту Дональду Трампу варіанти військової допомоги Україні, які не вплинуть на обороноздатність Сполучених Штатів.
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