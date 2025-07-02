Пентагон продолжает предоставлять Трампу варианты военной помощи Украине, - Axios

Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

"Министерство обороны продолжает предоставлять президенту надежные варианты для продолжения военной помощи Украине", - отметил Колби.

Он также отметил, что Пентагон постоянно тщательно изучает и адаптирует свой подход к оказанию военной помощи Украине, одновременно сохраняя готовность вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов Белого дома.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Пентагон приостановил поставки в Украину многих типов ракет. Среди них средства как для ПВО, так и для фронта. Приказ о приостановлении поставок отдал глава Пентагона Пит Хегсет. Это произошло на фоне обеспокоенности по поводу запасов вооруженных сил США.

Хегсет отдал распоряжение об отсрочке через несколько недель после того, как опубликовал меморандум с требованием провести проверку запасов боеприпасов США, которые были истощены после многих лет поставок Америкой орудий в Украину, а также почти двух лет военных операций на Ближнем Востоке.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила приостановку поставок некоторых видов оружия Украине. По ее словам, это сделано, чтобы "поставить интересы США на первое место".

Также по словам источников, первоначальное решение приостановить часть помощи, обещанной при администрации Байдена, было принято в начале июня, но вступает в силу только сейчас.