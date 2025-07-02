Patriot, Hellfire, Stinger: NBC узнало, какие поставки США приостановили для Украины

Пентагон приостановил поставки в Украину многих типов ракет. Среди них средства как для ПВО, так и для фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По словам источников издания, вооружение, поставки которого приостановлено, включает:

десятки ракет-перехватчиков Patriot;

тысячи 155-мм осколочно-фугасных снарядов для гаубиц;

более 100 ракет Hellfire;

более 250 высокоточных ракет GMLRS;

десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракет AIM класса "воздух-воздух" и гранатометов.

"Некоторые поставки уже находятся в регионе, но были остановлены перед передачей Украине", - заявили источники.

Кроме того, заместительница пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила приостановку некоторого вида оружия Украине. По ее словам, это сделано, чтобы поставить интересы США на первое место.

"Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после проверки Министерством обороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру. Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается неоспоримой - просто спросите Иран", - сказала она.

Для каких целей предназначены ракеты и боеприпасы

Отметим, что вышеперечисленное вооружение применяется как для работы ПВО, так и для боев на фронте. В частности, к противовоздушной обороне относятся:

перехватчики Patriot - ракеты класса "земля-воздух" дальнего радиуса действия;

- ракеты класса "земля-воздух" дальнего радиуса действия; ракеты Stinger - переносные ракеты ПВО класса "земля-воздух", ближний радиус;

- переносные ракеты ПВО класса "земля-воздух", ближний радиус; ракеты AIM - ракеты класса "воздух-воздух", устанавливаются на самолеты, также применяются для борьбы с воздушными целями.

Что же касается наземных боев, в перечень попадают:

155-мм гаубичные боеприпасы - артиллерийские снаряды, которые используются для ударов по наземным целям.

- артиллерийские снаряды, которые используются для ударов по наземным целям. ракеты Hellfire - управляемые ракеты "воздух-земля", противотанковые или для ударов по укрепленным целям.

- управляемые ракеты "воздух-земля", противотанковые или для ударов по укрепленным целям. GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) - высокоточные ракеты для РСЗО HIMARS, наносят удары по наземным целям.

- высокоточные ракеты для РСЗО HIMARS, наносят удары по наземным целям. гранатометы - ближний бой, тоже против наземных целей.

Решение о приостановке помощи

Как пишет NBC, приказ о приостановке в Украину ракет и боеприпасов отдал глава Пентагона Пит Хегсет. Это произошло на фоне обеспокоенности по поводу запасов вооруженных сил США.

Хегсет отдал распоряжение об отсрочке спустя несколько недель после того, как опубликовал меморандум с требованием провести проверку запасов боеприпасов США, которые были истощены после многих лет поставок Америкой орудия в Украину, а также почти двух лет военных операций на Ближнем Востоке.

По словам двух чиновников Пентагона и двух представителей Конгресса, поставки боеприпасов и другого оружия могут быть приостановлены до завершения оценки, а если боеприпасов не хватает или они необходимы в других частях мира, их можно будет задержать еще дольше.