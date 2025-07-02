В МИД пригласили временного поверенного в делах США: о чем говорили

Временного поверенного в делах США в Украине Джона Гинкеля сегодня, 2 июля, пригласили в Министерство иностранных дел Украины, чтобы обсудить важность военной помощи Соединенных Штатов Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств на фоне эскалации Россией агрессии и террора против Украины.

"С украинской стороны было подчеркнуто, что любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины только побудит агрессора продолжать войну и террор, а не искать мира", - говорится в сообщении МИД.

Россия не только отвергает полное и безусловное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта, но и продолжает усиливать воздушный террор против украинских городов и общин, убийства гражданских людей, атаки на поле боя.

Сообщается также, что стороны обсудили консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейшие контакты между Украиной и США, которые будут способствовать поиску взаимовыгодных решений для усиления обороноспособности нашего государства, увеличение давления на Россию для продвижения мирных усилий.