Россия использовала заявление Орбана о "рождественском перемирии" для удара по энергетике, - ОП

Россия использовала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" для подготовки к очередному ракетному удару по украинской энергетике.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии BBC Украина.

Литвин отметил, что Венгрия не сообщала Украине о разговоре Орбана с Путиным и предложении о "рождественском перемирии".

"Прямо сейчас мы видим, что пиар-ход господина Орбана был просто использован Москвой для прикрытия подготовки к очередному ракетному удару по нашей энергетической инфраструктуре. Российские ракеты даже снова опасно приблизились к границам ЕС", - подчеркнул он.

Советник Зеленского отметил, что "сосредоточившись на ярких заголовках", премьер Венгрии в итоге помог Москве с ее новой атакой.

Он добавил, что Украина постоянно работает со всеми партнерами над координацией усилий по давлению на РФ, чтобы прийти к "миру с надежными гарантиями".