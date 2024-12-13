Россия использовала заявление Орбана о "рождественском перемирии" для удара по энергетике, - ОП
Россия использовала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" для подготовки к очередному ракетному удару по украинской энергетике.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии BBC Украина.
Литвин отметил, что Венгрия не сообщала Украине о разговоре Орбана с Путиным и предложении о "рождественском перемирии".
"Прямо сейчас мы видим, что пиар-ход господина Орбана был просто использован Москвой для прикрытия подготовки к очередному ракетному удару по нашей энергетической инфраструктуре. Российские ракеты даже снова опасно приблизились к границам ЕС", - подчеркнул он.
Советник Зеленского отметил, что "сосредоточившись на ярких заголовках", премьер Венгрии в итоге помог Москве с ее новой атакой.
Он добавил, что Украина постоянно работает со всеми партнерами над координацией усилий по давлению на РФ, чтобы прийти к "миру с надежными гарантиями".
Заявление Орбана о "рождественском перемирии"
Напомним, на днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично ответил на критику со стороны Украины за звонок российскому диктатору Владимиру Путину. По словам главы венгерского правительства, он якобы предложил России и Украине "рождественское прекращение огня".
"В конце венгерского председательства в ЕС мы приложили новые усилия для мира. Мы сделали предложение о рождественском прекращении огня и большом обмене пленными. Как печально, что президент Зеленский сегодня явно отказал и исключил это. Мы сделали что могли!", - написал Орбан в Facebook.
Однако, как отметил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, как и всегда, с Украиной венгерская сторона ничего не обсуждала.
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