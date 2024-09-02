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В МИД заговорили о последствиях для Монголии после отказа арестовать Путина

Фото: Георгий Тихий, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина хочет убедиться, что для Монголии будут последствия из-за отказа арестовать российского диктатора Владимира Путина. Он прибыл туда сегодня, 2 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого в Twitter.

Он отметил, что отказ правительства Монголии арестовать Путина является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и системе международного уголовного правосудия.

"Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив с ним ответственность за совершенные им военные преступления. Мы будем работать с партнерами, чтобы убедиться, что это имеет последствия для Улан-Батора", - подчеркнул Тихий. 

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе Кремль анонсировал визит Путина в Монголию. Диктатора пригласил туда президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. Там глава Кремля будет участвовать в мероприятиях, которые посвящены "победе советских и монгольских сил над японцами".

Диктатор осмелился поехать в Монголию, даже несмотря на то, что страна ратифицировала Римский статут. Это обязывает ее выполнять решения Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей.

Но сегодня, 2 сентября, самолет Путина приземлился в Монголии, но его ареста так и не произошло.

По информации Bloomberg, власти Монголии заверили Путина, что они не будут выполнять ордер на его арест.

Детально о том, какие могут быть последствия для Улан-Батора, - объяснил в комментарии РБК-Украина политик, дипломат, историк Роман Безсмертный.

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Владимир ПутинМКС