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У МЗС заговорили про наслідки для Монголії після відмови заарештувати Путіна

Фото: Георгій Тихий, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна хоче переконатися, що для Монголії будуть наслідки через відмову заарештувати російського диктатора Володимира Путіна. Він прибув туди сьогодні, 2 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого у Twitter.

Він зазначив, що відмова уряду Монголії заарештувати Путіна є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та системі міжнародного кримінального правосуддя.

"Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши з ним відповідальність за скоєні ним воєнні злочини. Ми працюватимемо з партнерами, щоб переконатися, що це має наслідки для Улан-Батора", - наголосив Тихий.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня Кремль анонсував візит Путіна до Монголії. Диктатора запросив туди президент Монголії Ухнагійн Хурелсух. Там глава Кремля братиме участь у заходах, присвячених "перемозі радянських і монгольських сил над японцями".

Диктатор насмілився поїхати до Монголії, навіть незважаючи на те, що країна ратифікувала Римський статут. Це зобов'язує її виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей.

Але сьогодні, 2 вересня, літак Путіна приземлився в Монголії, але його арешт так і не відбувся.

За інформацією Bloomberg, влада Монголії запевнила Путіна, що вона не виконуватиме ордер на його арешт.

Детально про те, які можуть бути наслідки для Улан-Батора, - пояснив у коментарі РБК-Україна політик, дипломат, історик Роман Безсмертний.

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