У МЗС заговорили про наслідки для Монголії після відмови заарештувати Путіна

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня Кремль анонсував візит Путіна до Монголії. Диктатора запросив туди президент Монголії Ухнагійн Хурелсух. Там глава Кремля братиме участь у заходах, присвячених "перемозі радянських і монгольських сил над японцями".

Диктатор насмілився поїхати до Монголії, навіть незважаючи на те, що країна ратифікувала Римський статут. Це зобов'язує її виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей.

Але сьогодні, 2 вересня, літак Путіна приземлився в Монголії, але його арешт так і не відбувся.

За інформацією Bloomberg, влада Монголії запевнила Путіна, що вона не виконуватиме ордер на його арешт.

Детально про те, які можуть бути наслідки для Улан-Батора, - пояснив у коментарі РБК-Україна політик, дипломат, історик Роман Безсмертний.

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