В МИД отреагировали на заявление МАГАТЭ об обстрелах возле ЗАЭС

МИД Украины отреагировал на заявление МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской АЭС. В Киеве заявили, что Россия продолжает использовать станцию как инструмент войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

В заявлении МИД отмечается, что, по словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, представители агентства недавно зафиксировали на территории ЗАЭС серию артиллерийских залпов, которые продолжались более часа. Обстрелы велись из районов вблизи самой станции.

МИД расценивает это как очередное доказательство того, что российские войска сознательно используют объекты повышенной опасности для прикрытия собственных атак по украинской инфраструктуре. В то же время Украина имеет ограниченные возможности для ответа из-за риска ядерной катастрофы.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что такие обстрелы уже неоднократно приводили к повреждению важной инфраструктуры, в частности линий электропередач, критически важных для работы ЗАЭС. Подобные инциденты представляют угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.

МИД призвал мировое сообщество к более решительным действиям, подчеркнув, что милитаризация ЗАЭС является формой ядерного терроризма. В заявлении также содержится требование усилить давление на Россию с целью полной демилитаризации станции, ее деоккупации и передачи под контроль украинского оператора - "Энергоатома".

Инциденты на Запорожской АЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в марте 2022 года - на территории станции оккупанты разместили большое количество оружия и техники. Уже в конце 2022 года все реакторы станции были переведены в состояние холодной остановки.

Сейчас АЭС не генерирует электроэнергию.

Несмотря на это на территории станции и прилегающей к ней территории регулярно происходят инциденты с пожарами, пролетами дронов над колпаками реакторов и обесточиванием линий электропередач, питающих собственные нужды ядерного объекта.