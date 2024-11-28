В МИД отреагировали на решение Трампа назначить спецпредставителя по Украине

"Что касается генерала Келлога, мы приветствуем его номинирование на эту важную миссию", - отметил Тихий.

Он уточнил, что Келлог - не "новый человек" для Украины. Украинское посольство в США поддерживало с ним тесный контакт, в том числе в рамках экспертной дипломатии. С генералом продолжается хороший диалог.

Также с Келлогом неоднократно встречались украинские делегации. В частности, он был среди специальных гостей на выступлении президента Украины Владимира Зеленского в Институте Рейгана во время июльского визита главы государства в США.

"Конечно, мы ждем работу с ним, еще более активную. Ждем взаимодействия с ним в новой роли. Будем сотрудничать, будем с ним налаживать контакт", - рассказал спикер МИД.