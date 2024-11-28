У МЗС відреагували на рішення Трампа призначити спецпредставника по Україні

"Щодо генерала Келлога, ми вітаємо його номінування на цю важливу місію", - зазначив Тихий.

Він уточнив, що Келлог - не "нова людина" для України. Українське посольство у США підтримувало з ним тісний контакт, у тому числі у рамках експертної дипломатії. З генералом триває хороший діалог.

Також із Келлогом неодноразово зустрічалися українські делегації. Зокрема, він був серед спеціальних гостей на виступі президента України Володимира Зеленського в Інституті Рейгана під час липневого візиту голови держави до США.

"Звичайно, ми чекаємо на роботу з ним, ще більш активну. Чекаємо на взаємодію з ним у новій ролі. Будемо співпрацювати, будемо з ним налагоджувати контакт", - розповів речник МЗС.