ua en ru
Ср, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В МИД отреагировали на слухи о возможностях Украины создать ядерную бомбу

Среда 13 ноября 2024 22:46
UA EN RU
В МИД отреагировали на слухи о возможностях Украины создать ядерную бомбу Фото: Георгий Тихий, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина не собирается создавать ядерное оружие. Она будет и дальше выполнять положения Договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого в Twitter.

"Украина привержена Договору о нераспространении ядерного оружия; мы не обладаем, не разрабатываем и не собираемся создавать ядерное оружие", - подчеркнул Тихий.

Он напомнил, что Украина тесно сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии и полностью открыта для мониторинга МАГАТЭ, что "исключает использование ядерных материалов в военных целях".

Слухи о ядерном оружии

Напомним, сегодня издание The Times написало о том, что в случае прекращения помощи от США Украина могла бы разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев.

Как утверждали журналисты, аналитическую записку о создании ядерной бомбы подготовили для украинского Министерства обороны.

В записке якобы сказано, что для создания ядерной бомбы Украина могла бы использовать плутоний, который добывают из отработанных топливных стержней. Их используют на украинских ядерных реакторах.

Того количества плутония, который есть у Украины, "может хватить на сотни боеголовок".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Ядерное оружие Война в Украине
NEWS
Россияне на Купянском направлении переоделись в форму ВСУ во время штурма, - Генштаб
Россияне на Купянском направлении переоделись в форму ВСУ во время штурма, - Генштаб
DAILY
Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа