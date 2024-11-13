У МЗС відреагували на чутки про можливості України створити ядерну бомбу
Україна не має наміру створювати ядерну зброю. Вона й надалі виконуватиме положення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого у Twitter.
"Україна віддана Договору про нерозповсюдження ядерної зброї; ми не маємо, не розробляємо і не збираємося створювати ядерну зброю", - наголосив Тихий.
Він нагадав, що Україна тісно співпрацює з Міжнародним агентством з атомної енергії та повністю відкрита для моніторингу МАГАТЕ, що "виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях".
Чутки про ядерну зброю
Нагадаємо, сьогодні видання The Times написало про те, що у разі припинення допомоги від США Україна могла б розробити ядерну бомбу протягом кількох місяців.
Як стверджували журналісти, аналітичну записку щодо створення ядерної бомби підготували для українського Міністерства оборони.
У записці нібито сказано, що для створення ядерної бомби Україна могла б використати плутоній, який видобувають з відпрацьованих паливних стрижнів. Їх використовують на українських ядерних реакторах.
Тієї кількості плутонію, яку має Україна, "може вистачити на сотні боєголовок".
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