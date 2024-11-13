У МЗС відреагували на чутки про можливості України створити ядерну бомбу

Україна не має наміру створювати ядерну зброю. Вона й надалі виконуватиме положення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого у Twitter.

"Україна віддана Договору про нерозповсюдження ядерної зброї; ми не маємо, не розробляємо і не збираємося створювати ядерну зброю", - наголосив Тихий. Він нагадав, що Україна тісно співпрацює з Міжнародним агентством з атомної енергії та повністю відкрита для моніторингу МАГАТЕ, що "виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях".