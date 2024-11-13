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У МЗС відреагували на чутки про можливості України створити ядерну бомбу

Середа 13 листопада 2024 22:46
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У МЗС відреагували на чутки про можливості України створити ядерну бомбу Фото: Георгій Тихий, спікер МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна не має наміру створювати ядерну зброю. Вона й надалі виконуватиме положення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого у Twitter.

"Україна віддана Договору про нерозповсюдження ядерної зброї; ми не маємо, не розробляємо і не збираємося створювати ядерну зброю", - наголосив Тихий.

Він нагадав, що Україна тісно співпрацює з Міжнародним агентством з атомної енергії та повністю відкрита для моніторингу МАГАТЕ, що "виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях".

Чутки про ядерну зброю

Нагадаємо, сьогодні видання The Times написало про те, що у разі припинення допомоги від США Україна могла б розробити ядерну бомбу протягом кількох місяців.

Як стверджували журналісти, аналітичну записку щодо створення ядерної бомби підготували для українського Міністерства оборони.

У записці нібито сказано, що для створення ядерної бомби Україна могла б використати плутоній, який видобувають з відпрацьованих паливних стрижнів. Їх використовують на українських ядерних реакторах.

Тієї кількості плутонію, яку має Україна, "може вистачити на сотні боєголовок".

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