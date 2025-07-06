В МИД ответили на одно из ключевых требований РФ: Украина не пойдет на ограничения

Украина не согласится ни на какие ограничения своей обороноспособности. Украинская оборонная промышленность продолжает привлекать инвестиции для развития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого в подкасте "Ґрунт з Нотевським".

"Никогда Украина не пойдет ни на какие ограничения своей обороноспособности. Это касается и Вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса и оборонной поддержки от партнеров", - сказал он.

Спикер добавил, что даже если среди членов НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс, никто не будет диктовать правила насчет ограничений.

Тихий также отметил, что Украина работает над усилением своего оборонно-промышленного комплекса.

"У нас сейчас основной приоритет на всех переговорах - это привлечение инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс. Это взаимовыгодно нам и партнерам. Они получают доступ к совместному производству и технологиям. Украина уже имеет технологии, которых нет ни у кого", - заявил спикер МИД.