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В МЗС відповіли на одну з ключових вимог Росії: Україна не піде на обмеження

Київ, Неділя 06 липня 2025 11:53
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В МЗС відповіли на одну з ключових вимог Росії: Україна не піде на обмеження Фото: речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна не погодиться на жодні обмеження своєї обороноздатності. Українська оборонна промисловість продовжує залучати інвестиції для розвитку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого в подкасті "Ґрунт з Нотевським".

"Ніколи Україна не піде ні на які обмеження своєї обороноздатності. Це стосується і Збройних сил, оборонно-промислового комплексу і оборонної підтримки від партнерів", - сказав він.

Речник додав, що навіть якщо серед членів НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс, ніхто не буде диктувати правила щодо обмежень.

Тихий також наголосив, що Україна працює над посилення свого оборонно-промислового комплексу.

"У нас зараз основний пріоритет на всіх переговорах - це залучення інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. Це взаємовигідно нам і партнерам. Вони отримують доступ до спільного виробництва і технологій. Україна вже має технології, які немає ні в кого", - заявив речник МЗС.

Вимоги Росії до України

Нагадаємо, Україна та Росія провели два раунди переговорів у Стамбулі. Делегація РФ під час зустрічі озвучила неприйнятні вимоги для закінчення війни проти України.

Джерела РБК-Україна розповіли, що РФ вимагала від України прийняти нейтральний статус (йдеться про членство в НАТО), фактично відмовитися від пʼяти регіонів (в тому числі тих територій, які РФ не контролює), вивести війська з цих територій, відмовитися від репарацій та погодитися на "захист прав російськомовних".

Також, як відомо, Кремль вимагає значно зменшити чисельність українських військ та арсенал озброєння.

Крім того, нещодавно російський диктатор Володимир Путін вимагав від України визнати результати так званих "референдумів" на окупованих територіях.

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