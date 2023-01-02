МИД Украины заявил о перезагрузке отношений с Африкой

Как отмечается в сообщении МИД, цель такой активности украинской дипломатии - бесперебойное и эффективное взаимодействие с африканскими странами. В дипломатическом ведомстве поделились достижениями на африканском направлении в течение 2022 года.

"С февраля 2022 года состоялись 18 разговоров президента Украины с африканскими лидерами, 9 из которых - впервые в истории двусторонних отношений (Гана, Гвинея-Бисау, ДРК, Замбия, Кот-д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Нигер, Ботсвана). В октябре Украину посетил президент Гвинеи-Бисау и действующий глава Экономического сообщества стран Западной Африки Умаро Эмбало. Это стало первым официальным визитом в Украину лидера государства Подсахарской Африки с 2004 года", - говорится в заявлении МИД.

К развитию дипломатических отношений со странами Африки присоединился и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который провел 35 содержательных телефонных разговоров и встреч с африканскими коллегами. В октябре прошлого года состоялось первое в истории украинской дипломатии африканское турне министра иностранных дел Украины, в ходе которого Кулеба посетил Сенегал, Кот-д'Ивуар, Гану и Кению.

"Специальный представитель Украины из стран Ближнего Востока и Африки Максим Субх, назначенный в июле 2022 года, дополнительно посетил пять африканских стран. В ходе турне достигнуты важные договоренности, прежде всего в сфере экономики и образования. К числу достижений украинской политики в Африке следует отнести консолидацию поддержки африканских стран на уровне Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, ни одно государство Африки не проголосовало против резолюции ГА ООН "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" от 12 октября 2022 года", - добавили в МИД.

К достижениям украинского Министерства иностранных дел относится и расширение географии участников саммита Крымской платформы, межпарламентское взаимодействие с африканскими странами, меры по противодействию российским пропагандистским нарративам и т. д.

"Путем оказания гуманитарной помощи странам Африки, страдающих от голода, а также благодаря гуманитарной инициативе президента Украины Grain from Ukraine наше государство засвидетельствовало свой статус надежного гаранта продовольственной безопасности в регионе", - подчеркнули в дипведомстве.

Кроме того, в министерстве сообщили о планах относительно Африки на 2023 год: