МЗС України заявило про перезавантаження відносин з Африкою

Українське зовнішньополітичне відомство оголосило про розширення дипломатичної присутності України на африканському континенті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
Як зазначається у повідомленні МЗС, мета такої активності української дипломатії - безперебійна та ефективна взаємодія з африканськими країнами. У дипломатичному відомстві поділилися здобутками на африканському напрямку протягом 2022 року.
"З лютого 2022 року відбулися 18 розмов президента України з африканськими лідерами, 9 з яких - вперше в історії двосторонніх відносин (Гана, Гвінея-Бісау, ДРК, Замбія, Кот-д’Івуар, Малаві, Мозамбік, Нігер, Ботсвана). У жовтні Україну відвідав президент Гвінеї-Бісау та чинний голова Економічного співтовариства країн Західної Африки Умаро Ембало. Це стало першим офіційним візитом в Україну лідера держави Підсахарської Африки з 2004 року", - йдеться у заяві МЗС.
До розбудови дипломатичних відносин з країнами Африки долучився і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який провів 35 змістовних телефонних розмов і зустрічей з африканськими колегами. У жовтні минулого року відбулося перше в історії української дипломатії африканське турне міністра закордонних справ України, під час якого Кулеба відвідав Сенегал, Кот-д’Івуар, Гану та Кенію.
"Спеціальний представник України з країн Близького Сходу та Африки Максим Субх, призначений в липні 2022 року, додатково відвідав п'ять африканських країн. У ході турне досягнуті важливі домовленості, передусім у сфері економіки та освіти. До числа здобутків української політики в Африці варто віднести консолідацію підтримки африканських країн на рівні Генеральної Асамблеї ООН. Зокрема, жодна держава Африки не проголосувала проти резолюції ГА ООН "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН" від 12 жовтня 2022 року", - додали в МЗС.
До здобутків українського Міністерства закордонних справ належить і розширення географії учасників саміту Кримської платформи, міжпарламентська взаємодія з африканськими країнами, заходи з протидії російським пропагандистським наративам тощо.
"Шляхом надання гуманітарної допомоги країнам Африки, що страждають від голоду, а також завдяки гуманітарній ініціативі президента України Grain from Ukraine наша держава засвідчила свій статус надійного гаранта продовольчої безпеки в регіоні", - підкреслили у дипвідомстві.
Крім того, у міністерстві повідомили про плани щодо Африки на 2023 рік:
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що російське вторгнення в Україну обмежило коло політичних союзників Москви світовими ізгоями. Ми розбиралися, як російський президент Володимир Путін використовує їх проти України.
Проте на початку грудня для Володимира Путіна, можливо, пролунав тривожний дзвіночок. За повідомленнями західних ЗМІ, Марокко стане першою африканською країною, яка надасть Україні реальну військову допомогу. Причому в тих самих повідомленнях це рішення назвали серйозним провалом Кремля у спробі зміцнити африканський нейтралітет.
Раніше ми писали, що більшість країн Африки обрали нейтральну позицію щодо війни, попри те, що 24 лютого Кремль, окрім України, атакував міжнародний порядок й статут ООН.
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