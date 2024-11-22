В МИД Украины задокументировали для суда выступление Путина с ракетными угрозами

В комментарии ведомства отметили, что "тщательно задокументировали" выступление диктатора, посвященное применению против Украины баллистической ракеты средней дальности. И добавили, что с международно-правовой точки зрения это "является еще одним важным свидетельством и фактическим признанием вины в совершении преступления агрессии против Украины и всех производных от него зверств против украинцев".

В МИД заверили, что обеспечат использование этого и других публичных признаний Путина для привлечения его и его приспешников к ответственности и подчеркнули, что "справедливость неизбежна".

Украина имеет право на удары по целям в РФ

В ведомстве также убеждены, что такое заявление российского диктатора в очередной раз свидетельствует о заинтересованности России в продолжении этой войны.

"Именно Путин постоянно расширяет ее масштаб и жестокость, привлекая оружие из Ирана и КНДР, северокорейские войска, а теперь применяя стратегическую баллистическую ракету, которая может быть носителем оружия массового уничтожения. Призываем страны ядерного клуба предостеречь Российскую Федерацию от угроз ядерным оружием", - отмечается в заявлении в МИД.

Ведомство назвало "абсурдными" обвинения Путиным в адрес Украины или ее партнеров в якобы неправомерных действиях, "которые каким-то образом провоцируют преступника на преступления". Там напомнили, что Украина защищается от агрессии согласно статье 51 Устава ООН и имеет полное право наносить удары по любым законным военным целям на территории РФ согласно международному праву.

В МИД подчеркнули, что для прекращения этих ударов, России достаточно прекратить агрессию и вывести войска с суверенной территории Украины.

По утверждению дипломатов, "сегодняшнее заявление еще раз подтверждает, что Путин - единственный, кто стоит на пути остановки войны и восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира".

"Его недавние безрассудные шаги, включая удары по объектам ядерной энергетики Украины и применение нового типа ракеты - это вызов в том числе и всем тем лидерам стран, которые недавно заявляли о недопустимости расширения войны. Мы рассчитываем, что они не будут отмалчиваться, а отреагируют на пренебрежение Путина, создание неприемлемых угроз радиационной безопасности и недопустимый ядерный шантаж", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

Умиротворение не сработает

Отдельное внимание в МИД обратили на попытки Путина манипулировать общественным мнением стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, и перекладывать ответственность за начатую им войну на другие страны.

В ведомстве считают "лишенными смысла" потуги диктатора выставлять себя борцом за многополярный мир. Дипломаты назвали действия России в отношении Украины "колонизаторской, имперской политикой". В частности, они имеют в виду "хроническое непризнание права нашего государства на существование, независимость и суверенитет и попытки захвата украинских полезных ископаемых".

В МИД отметили, что "под мантрой перехода ко многополярному миру, Россия упорно распространяет нарратив о легитимности применения силовых методов для перераспределения сфер влияния". И подчеркнули, что это полностью противоречит Уставу ООН, нормам и принципам международного права.

"Путин сам сегодня доказал всему миру, что его можно только принудить к миру, никакие разговоры не сработают. Умиротворение никогда не работало и не сработает сейчас. Единственный реалистичный подход - это мир благодаря силе, восстановление полного уважения к Уставу ООН, нормам международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в комментарии МИД.