Словакия закроет единственное консульство в России

Генеральное консульство Словакии в Санкт-Петербурге прекратит работу 31 декабря этого года. Это единственное словацкое консульство в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу консульства.

В консульстве сообщили, что в связи с решением правительства Словакии от 28 августа "его деятельность будет прекращена с 31 декабря 2024 года".

"Что касается граждан Российской Федерации, то генеральное консульство Словацкой Республики в Санкт-Петербурге больше не оказывает им своих услуг", - добавили в дипучреждении.

Там отметили, что граждане РФ могут и дальше подавать заявления на получение виз, виды на жительство или проверку подписей, переводы и заверения ксерокопий и копий документов в посольстве Словакии в Москве.