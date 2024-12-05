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Словакия закроет единственное консульство в России

Четверг 05 декабря 2024 22:21
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Словакия закроет единственное консульство в России Фото: Словакия закроет единственное консульство в России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Генеральное консульство Словакии в Санкт-Петербурге прекратит работу 31 декабря этого года. Это единственное словацкое консульство в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу консульства.

В консульстве сообщили, что в связи с решением правительства Словакии от 28 августа "его деятельность будет прекращена с 31 декабря 2024 года".

"Что касается граждан Российской Федерации, то генеральное консульство Словацкой Республики в Санкт-Петербурге больше не оказывает им своих услуг", - добавили в дипучреждении.

Там отметили, что граждане РФ могут и дальше подавать заявления на получение виз, виды на жительство или проверку подписей, переводы и заверения ксерокопий и копий документов в посольстве Словакии в Москве.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в его стране могут закрыть все консульства России. Это будет ответ на закрытие польского ведомства в Санкт-Петербурге.

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