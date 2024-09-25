Украина легитимно обороняет свою территорию, - президент Словакии
Украина легитимно обороняет свою территорию от российских оккупантов. Ее методы защиты соответствуют Уставу ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Словакии Петера Пеллегрини на Генассамблее ООН.
Он отметил, что война России против Украины продолжается "в непосредственной близости" от Словакии. И причиной является агрессия Москвы, которая нарушила такие принципы международного права, как суверенитет и территориальная целостность.
"Следует напомнить, что наш сосед - Украина - легитимно обороняет свою территорию и свой народ в соответствии с международным правом, включая Устав ООН", - добавил словацкий лидер.
По словам Пеллегрини, война не только разрушает жизни, инфраструктуру и будущее украинцев, но и "не приносит пользу" россиянам.
Президент подчеркнул, что на этом фоне настало время начать поиск мирного, продолжительного и справедливого мира, который основан на международном праве и Уставе ООН.
Что предшествовало
Стоит заметить, что Словакия отказывается предоставлять Украине военную помощь в обороне от российских оккупантов, а также регулярно призывает к переговорам между Киевом и Москвой.
Также, как писали СМИ, Словакия и Венгрия отказались одобрить украинские удары по территории России западным оружием.
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