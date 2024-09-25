Украина легитимно обороняет свою территорию, - президент Словакии

Украина легитимно обороняет свою территорию от российских оккупантов. Ее методы защиты соответствуют Уставу ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Словакии Петера Пеллегрини на Генассамблее ООН.

Он отметил, что война России против Украины продолжается "в непосредственной близости" от Словакии. И причиной является агрессия Москвы, которая нарушила такие принципы международного права, как суверенитет и территориальная целостность.

"Следует напомнить, что наш сосед - Украина - легитимно обороняет свою территорию и свой народ в соответствии с международным правом, включая Устав ООН", - добавил словацкий лидер.

По словам Пеллегрини, война не только разрушает жизни, инфраструктуру и будущее украинцев, но и "не приносит пользу" россиянам.

Президент подчеркнул, что на этом фоне настало время начать поиск мирного, продолжительного и справедливого мира, который основан на международном праве и Уставе ООН.