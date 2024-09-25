ua en ru
Ср, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина легитимно обороняет свою территорию, - президент Словакии

Нью-Йорк, Среда 25 сентября 2024 21:26
UA EN RU
Украина легитимно обороняет свою территорию, - президент Словакии Фото: Петер Пеллегрини, президент Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина легитимно обороняет свою территорию от российских оккупантов. Ее методы защиты соответствуют Уставу ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Словакии Петера Пеллегрини на Генассамблее ООН.

Он отметил, что война России против Украины продолжается "в непосредственной близости" от Словакии. И причиной является агрессия Москвы, которая нарушила такие принципы международного права, как суверенитет и территориальная целостность.

"Следует напомнить, что наш сосед - Украина - легитимно обороняет свою территорию и свой народ в соответствии с международным правом, включая Устав ООН", - добавил словацкий лидер.

По словам Пеллегрини, война не только разрушает жизни, инфраструктуру и будущее украинцев, но и "не приносит пользу" россиянам.

Президент подчеркнул, что на этом фоне настало время начать поиск мирного, продолжительного и справедливого мира, который основан на международном праве и Уставе ООН.

Что предшествовало

Стоит заметить, что Словакия отказывается предоставлять Украине военную помощь в обороне от российских оккупантов, а также регулярно призывает к переговорам между Киевом и Москвой.

Также, как писали СМИ, Словакия и Венгрия отказались одобрить украинские удары по территории России западным оружием.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Что известно о ядерных угрозах Путина и как реагирует Украина
Что известно о ядерных угрозах Путина и как реагирует Украина
DAILY
Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине