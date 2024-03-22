В МИД Украины прокомментировали теракт в Подмосковье

В министерстве считают такие обвинения спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества.

"Российский режим имеет долгую историю кровавых провокаций спецслужб, подобных теракту на Каширском шоссе в 1999 году. Для путинской диктатуры не существует красных линий. Она готова убивать собственных граждан ради политических целей так же, как за время войны против Украины убила тысячи мирных украинцев в результате ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и пыток", - отмечается в заявлении.

МИД призвало международное сообщество решительно отвергнуть лживые российские обвинения в якобы причастности Украины к стрельбе в Красногорске и усилить поддержку нашего государства в противостоянии преступной российской агрессии.

В РФ обвинили в теракте Украину

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram намекнул, что к теракту может быть причастна украинская сторона.

"Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе - невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние", - написал он.