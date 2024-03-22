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Белый дом о стрельбе в ТЦ под Москвой: ничто не указывает на причастность Украины

Пятница 22 марта 2024 21:14
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Белый дом о стрельбе в ТЦ под Москвой: ничто не указывает на причастность Украины Фото: советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В администрации президента Соединенных Штатов Америки заявили об отсутствии каких-либо данных о возможностях причастности Украины к сегодняшней стрельбе в российском торговом центре "Крокус Сити холл" (Crocus City Hall) под Москвой.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) репортера "Голоса Америки" Михаила Комадовского.

Корреспондент привел слова представителя администрации по этому вопросу.

"Джон Кирби: На данный момент нет признаков, что украинцы принимали участие в стрельбе в Москве", - говорится в публикации.

Стрельба в ТЦ под Москвой

Напомним, сегодня вечером, 22 марта, стало известно о стрельбе, произошедшей в подмосковном торговом центре "Крокус Сити холл". По информации российских Telegram-каналов, пострадали не менее 35 человек. Еще 15 - погибли.

После стрельбы торговый центр загорелся, над ним были видны клубы черного дыма.

В сети также показали видео нападения в Crocus City Hall.

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Белый дом Кирби Подмосковье
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