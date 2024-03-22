У Зеленского отреагировали на стрельбу в ТЦ под Москвой

Украина не имеет отношения к событиям в подмосковном торговом центре "Крокус Сити холл" (Crocus City Hall) в России, где сегодня вечером произошла стрельба. Данные события имеют признаки террора, который руководство страны-агрессора практикует против собственного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

В обнародованном видеообращении он отреагировал на события в ТЦ под Москвой и подчеркнул, что украинская сторона к стрельбе не имеет никакого отношения.

Подоляк пояснил, что Силы обороны Украины дают отпор российским захватчикам на свои территории в соответствии с международно признанными приемлемыми методами ведения войны.

В то же время представитель ОП напомнил, что Кремль неоднократно совершал различные теракты в российских городах, в том числе с целью провокации. В этом контексте Подоляк привел пример "Норд-Оста" в октябре 2002 года, который называют терактом на Дубровке в Москве.

Также он напомнил о предупреждениях в начале марта, которые давали различные международные диппредставительства, об угрозе терактов в РФ в людных местах, вероятно, с провокационной целью.

Подоляк призвал РФ "останавливаться в терроризме как в методе войны" как против граждан Украины, так и против населения своей страны.

Реакция российских добровольцев

На сегодняшнюю стрельбу под Москвой отреагировали также в Легионе "Свобода России". Представители добровольческого формирования сделали официальное заявление, в котором возложили ответственность на события в Crocus City Hall на нынешнее руководство страны-агрессора.

"В произошедшей трагедии сегодня в Москве мы обвиняем террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина при власти и не удивлены очередной кровавой провокацией", - говорится в сообщении.

В ЛСР отмечают, что этот теракт готовился, как и его медийное освещение.

"Подчеркнем, что Легион не сражается с мирными россиянами. "Рязанский сахар" - метод силовиков Путина, который мы не поддерживаем и против которого ведем борьбу", - подчеркивают добровольцы.

Стрельба в ТЦ под Москвой

Напомним, сегодня вечером, 22 марта, стало известно о стрельбе, произошедшей в подмосковном торговом центре "Крокус Сити холл" . По информации российских Telegram-каналов, пострадали не менее 35 человек. Еще 15 – погибли.

После стрельбы торговый центр загорелся, над ним были видны клубы черного дыма.

В сети такжепоказали видео нападения в Crocus City Hall .