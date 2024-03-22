В МИД Украины прокомментировали теракт в Подмосковье
Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает обвинения, которые начали звучать от российских официальных лиц, в якобы причастности Украины к стрельбе в концертном зале "Крокус Сити холл" в подмосковном Красногорске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт украинского внешнеполитического ведомства.
В министерстве считают такие обвинения спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества.
"Российский режим имеет долгую историю кровавых провокаций спецслужб, подобных теракту на Каширском шоссе в 1999 году. Для путинской диктатуры не существует красных линий. Она готова убивать собственных граждан ради политических целей так же, как за время войны против Украины убила тысячи мирных украинцев в результате ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и пыток", - отмечается в заявлении.
МИД призвало международное сообщество решительно отвергнуть лживые российские обвинения в якобы причастности Украины к стрельбе в Красногорске и усилить поддержку нашего государства в противостоянии преступной российской агрессии.
В РФ обвинили в теракте Украину
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram намекнул, что к теракту может быть причастна украинская сторона.
"Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе - невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние", - написал он.
Теракт в ТЦ "Крокус" в Подмосковье
Вечером в пятницу, 22 марта в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в подмосковном торговом центре "Крокус Сити холл". По информации российских СМИ, в результате теракта пострадали по меньшей мере 35 человек, еще 15 - погибли.
В сети показали видео начала атаки на посетителей ТЦ.
В администрации президента США отрицают причастность Украины к инциденту в "Крокус Сити холл".
В Офисе президента Украины также отрицают причастность к инциденту украинской стороны.
В ГУР Минобороны Украины теракт назвали спланированной и сознательной провокацией российских спецслужб по указанию диктатора Владимира Путина.
Добавим, что в начале марта посольство США в РФ предупреждало об угрозе террористической опасности в Москве.
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