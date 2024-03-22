В МЗС України прокоментували теракт у Підмосков'ї
Міністерство закордонних справ України категорично відкидає звинувачення, що почали лунати від російських офіційних осіб, у нібито причетності України до стрілянини в концертному залі "Крокус Сіті хол" у підмосковному Красногорську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт українського зовнішньополітичного відомства.
У міністерстві вважають такі звинувачення спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві, створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства.
"Російський режим має довгу історію кривавих провокацій спецслужб, подібних до теракту на Каширському шосе в 1999 році. Для путінської диктатури не існує червоних ліній. Вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей так само, як за час війни проти України вбила тисячі мирних українців у результаті ракетних ударів, артилерійських обстрілів і тортур", - йдеться у заяві.
МЗС закликало міжнародну спільноту рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України до стрілянини в Красногорську та посилити підтримку нашої держави у протистоянні злочинній російській агресії.
У РФ звинуватили в теракті Україну
Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв у своєму Telegram натякнув, що до теракту може бути причетна українська сторона.
"Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, чинити з ними та їхніми ідейними натхненниками інакше - неможливо. Усіх їх має бути знайдено і безжально знищено як терористів. Включно з офіційними особами держави, яка вчинила таке злодіяння", - написав він.
Теракт у ТЦ "Крокус" в Підмосков'ї
Ввечері у п'ятницю, 22 березня в місті Красогорськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі зчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті хол". За інформацією російських ЗМІ, внаслідок теракту постраждали щонайменше 35 людей, ще 15 - загинули.
У мережі показали відео початку атаки на відвідувачів ТЦ.
В адміністрації президента США заперечили причетність України до інциденту в "Крокус Сіті хол".
В Офісі президента України також заперечили причетність до інциденту української сторони.
У ГУР Міноборони України теракт назвали спланованою та свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою диктатора Володимира Путіна.
Додамо, що на початку березня посольство США в РФ попереджало про загрозу терористичної небезпеки в Москві.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.