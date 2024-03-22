В МЗС України прокоментували теракт у Підмосков'ї

Міністерство закордонних справ України категорично відкидає звинувачення, що почали лунати від російських офіційних осіб, у нібито причетності України до стрілянини в концертному залі "Крокус Сіті хол" у підмосковному Красногорську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт українського зовнішньополітичного відомства.

У міністерстві вважають такі звинувачення спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві, створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства.

"Російський режим має довгу історію кривавих провокацій спецслужб, подібних до теракту на Каширському шосе в 1999 році. Для путінської диктатури не існує червоних ліній. Вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей так само, як за час війни проти України вбила тисячі мирних українців у результаті ракетних ударів, артилерійських обстрілів і тортур", - йдеться у заяві.

МЗС закликало міжнародну спільноту рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України до стрілянини в Красногорську та посилити підтримку нашої держави у протистоянні злочинній російській агресії.

У РФ звинуватили в теракті Україну

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв у своєму Telegram натякнув, що до теракту може бути причетна українська сторона.

"Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, чинити з ними та їхніми ідейними натхненниками інакше - неможливо. Усіх їх має бути знайдено і безжально знищено як терористів. Включно з офіційними особами держави, яка вчинила таке злодіяння", - написав він.