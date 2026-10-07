МИД Украины объяснило недоразумение с Южной Кореей из-за пленных КНДР

Украина и Южная Корея заранее договорились о нюансах передачи двух пленных КНДР. Однако разница в трактовке конфиденциальности стала причиной недоразумения.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина .

МИД о споре с Южной Кореей

По словам Тихого, продолжается активная работа по закрытым дипломатическим каналам над тем, чтобы "урегулировать и перевернуть эту историю".

Спикер отметил, что предоставит журналистам общий комментарий по ситуации, направленный на то, чтобы не обострить дальше этот спор.

"Напомню, что в январе 2025 года Силы обороны Украины захватили в плен двух бойцов военных подразделений КНДР, участвовавших в боях в составе Вооруженных сил РФ", - говорит Тихий.

С тех пор информация об этих двух пленных, отметил спикер МИД, широко распространялась и украинскими, и иностранными СМИ, и корейскими СМИ в том числе.

"С тех пор корейская сторона, ссылаясь на то, что Конституция Республики Кореи определяет территорией государства весь Корейский полуостров, активно обращались к украинской стороне разными каналами - и закрытыми, и публичными - относительно передачи ей указанных лиц как своих сограждан", - отметил Тихий.

Передача пленных Южной Корее

Украина с соблюдением норм и принципов действующего законодательства страны и международного гуманитарного права предприняла ряд юридических и логистических мер, необходимых для передачи этих военнопленных в Республику Корею, заметил Тихий.

Это было сделано на основании:

письменного волеизъявления этих лиц,

высокого уровня двусторонних отношений Украины с Южной Кореей,

принципиальной договоренности глав государств.

"Мы считаем, что Украина сделала жест доброй воли и дружеский шаг по отношению к Республике Корея, положительно отреагировав на запрос корейских партнеров по передаче этих двух человек", - говорит спикер.

Разница в трактовке

Тихий отметил, что причиной обмена критическими публичными заявлениями после события стала разница в трактовке договоренностей по режимам конфиденциальности.

" С момента начала обмена критическими комментариями, которые все видели, продолжается непубличная дипломатическая работа по закрытым каналам для того, чтобы ситуация была решена", - уточнил он.

Что делать

МИД считает, что дополнительные комментарии, которые могут помешать этому дипломатическому регулированию, пока не актуальны: как украинские, так и корейские.

Дипломатическая переписка оставалась конфиденциальной. Однако после огласки Южной Кореи, украинская сторона тоже может раскрыть часть деталей, уточнить их и подчеркнуть, говорит Тихий.

"Министр (Андрей Сибига - ред.) в своих сообщениях к корейскому коллеге отмечал: ему досадно, что ситуация зашла в стадию обмена критическими комментариями", - подтвердил спикер МИД.

Он добавил, что в принципе есть ощутимая разница между тем, что корейская сторона сказала, и тем, что реально звучало.

"Действительно, ситуация зашла в такой этап, что идет обмен этими публичными комментариями, это никому не нужно. И все, не больше и не меньше. Поэтому мы просим медиа и журналистов ориентироваться на объективную информацию", - призвал Тихий.