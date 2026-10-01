Украина работает над тем, чтобы быстро уладить спор с Сеулом из-за пленных КНДР
Украина рассчитывает в ближайшее время уладить спор с Южной Кореей из-за передачи двух пленных солдат КНДР. Сеул остается для Киева важным партнером.
Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время общения с журналистами.
Отвечая на вопрос о ситуации с Сеулом, глава МИД ушел от слова "инцидент".
"Я бы не хотел называть это инцидентом. Скажем так, это дипломатическое недоразумение", - отметил Сибига.
По его словам, все эти дни он каждый день лично общается с министром иностранных дел Южной Кореи. Отдельно о вызове украинского дипломата в корейский МИД Сибига не говорил.
Министр подчеркнул, что Киев заинтересован в быстром урегулировании и дальнейшем сотрудничестве с Сеулом.
"Я очень хочу, чтобы в короткой перспективе эта ситуация была исчерпана и мы над этим работаем. Для нас Южная Корея - это важная страна. И я очень надеюсь на динамику, продолжение и конкретные результаты, которых мы действительно с ними достигаем", - сказал Сибига.
Спор разразился после выступления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН 23 сентября. Президент рассказал, что Украина передала Южной Корее двух северокорейских солдат, взятых в плен на Курщине в январе 2025 года.
Сеул рассчитывал, что передача остается тайной. Президент Ли Чже Мен обвинил Украину в разглашении и подчеркнул, что конфиденциальность должна была защитить самих военных и их семьи, которые остаются в КНДР. В Офисе президента заявили, что соглашения о неразглашении не существовало.
28 сентября МИД Южной Кореи вызвал украинского дипломата, исполняющего обязанности посла Андрея Вешкина. Первый замминистра Пак Юн Джу заявил, что возражение Киевом соглашения подрывает взаимное доверие, и требовал от Украины официальных объяснений и извинений.