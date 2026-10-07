МЗС України пояснило непорозуміння з Південною Кореєю через полонених КНДР

Україна та Південна Корея заздалегідь домовилися про нюанси передачі двох полонених КНДР. Проте різниця у трактуванні конфіденційності стала причиною непорозуміння.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна .

МЗС про суперечку з Південною Кореєю

За словами Тихого, продовжується активна робота закритими дипломатичними каналами над тим, щоб "врегулювати і перевернути цю історію".

Речник зазначив, що надасть журналістам загальний коментар щодо ситуації, спрямований на те, щоб не загострити далі цю суперечку.

"Нагадаю, що в січні 2025 року Сили оборони України захопили у полон двох бійців військових підрозділів КНДР, які брали участь у боях в складі Збройних сил РФ", - каже Тихий.

З тих пір інформація про цих двох полонених, зауважив речник МЗС, широко розповсюджувалася і українськими, і іноземними ЗМІ, і корейськими ЗМІ в тому числі.

"З того часу корейська сторона, посилаючись на те, що Конституція Республіки Кореї визначає територією держави весь Корейський півострів, активно зверталися до української сторони різними каналами - і закритими, і публічними - щодо передачі їй зазначених осіб як своїх співгромадян", - зазначив Тихий.

Передача полонених Південній Кореї

Україна з дотриманням норм і принципів чинного законодавства країни та міжнародного гуманітарного права здійснила низку юридичних і логістичних заходів, необхідних для передачі цих військовополонених до Республіки Корея, зауважив Тихий.

Це було зроблено на підставі:

письмового волевиявлення цих осіб,

високого рівня двосторонніх відносин України з Південною Кореєю,

принципової домовленісті глав держав .

"Ми вважаємо, що Україна зробила жест доброї волі і дружній крок по відношенню до Республіки Кореї, позитивно відреагувавши на запит корейських партнерів щодо передачі цих двох осіб", - каже речник.

Різниця у трактуванні

Тихий зазначив, що причиною обміну критичними публічними заявами опісля події стала різниця у трактуванні домовленостей щодо режимів конфіденційності.

"З моменту початку обміну критичними коментарями, які всі бачили, триває непублічна дипломатична робота закритими каналами для того, щоб ситуацію була вирішено", - уточнив він.

Що робити

МЗС вважає, що додаткові коментарі, які можуть завадити цьому дипломатичному регулюванню, наразі не на часі: як українські, так і корейські.

Дипломатичне листування залишалося конфіденційним. Проте після розголосу з боку Південної Кореї, українська сторона теж може розкрити частину деталей, уточнити їх і підкреслити, каже Тихий.

"Міністр (Андрій Сибіга - ред.) в своїх повідомленнях до корейського колеги зазначав: йому прикро, що ситуація зайшла у стадію обміну критичними коментарями", - підтвердив речник МЗС.

Він додав, що, у принципі, є відчутна різниця між тим, що корейська сторона сказала, і тим, що реально лунало.

"Дійсно, ситуація зайшла у такий етап, що йде обмін цими публічними коментарями, це нікому не потрібно. І все, не більше і не менше. Тому ми просимо медіа і журналістів орієнтуватися на об'єктивну інформацію", - закликав Тихий.