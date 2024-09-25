Зеленский встретился с Эрдоганом: о чем говорили лидеры стран
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом. Стороны обсудили усиление торгово-экономического сотрудничества и восстановления Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства и сайт Офиса президента (ОП).
"Мы сосредоточились на наращивании двусторонней торговли, инвестиций и экономического сотрудничества, а также участия турецких компаний в восстановлении Украины", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, лидеры подробно обсудили реализацию Формулы мира, отметив важность обеспечения свободы судоходства в Черном море и ведущую роль Турции в имплементации соответствующего пункта Формулы по продовольственной безопасности.
Также во время встречи Владимир Зеленский пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Украину с визитом.
Отметим, что в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский также провел встречу с главой правительства Словении Робертом Голобом. В ходе переговоров стороны обсудили реализацию Формулы мира.
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