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Зеленский встретился с Эрдоганом: о чем говорили лидеры стран

Среда 25 сентября 2024 05:38
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Зеленский встретился с Эрдоганом: о чем говорили лидеры стран Фото: Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом. Стороны обсудили усиление торгово-экономического сотрудничества и восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства и сайт Офиса президента (ОП).

"Мы сосредоточились на наращивании двусторонней торговли, инвестиций и экономического сотрудничества, а также участия турецких компаний в восстановлении Украины", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, лидеры подробно обсудили реализацию Формулы мира, отметив важность обеспечения свободы судоходства в Черном море и ведущую роль Турции в имплементации соответствующего пункта Формулы по продовольственной безопасности.

Также во время встречи Владимир Зеленский пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Украину с визитом.

Отметим, что в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский также провел встречу с главой правительства Словении Робертом Голобом. В ходе переговоров стороны обсудили реализацию Формулы мира.

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