Деньгами не заманить. Эксперт рассказала, почему беженцы будут возвращаться из-за границы

За границу из-за войны выехало много людей из уязвимых категорий: мамы с детьми, пенсионеры старшего возраста. Выживать в странах Европы им легче, поэтому возвращаться они будут в Украину не из-за выплат.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказала доктор экономических наук Людмила Черенько.

Многие представители уязвимых категорий выехали за границу, ведь там легче выживать. Для матерей с детьми, например, созданы лучшие условия, а социальные выплаты значительно выше, напоминает собеседница.

По ее мнению, беженцы будут возвращаться по разным причинам.

"Во-первых, к нашим гражданам, которые бежали от войны, пока что достаточно лояльно относятся. И в принимающих странах пока не ставят достаточно жесткие условия трудоустройства или отработки определенных часов для получения бесплатного жилья, социальных выплат. Но это все временно. Это когда-то закончится", – считает Людмила Черенько.

Она признает, что европейские страны заинтересованы в наших гражданах и будут пытаться удержать их даже после завершения войны. Однако в долгосрочной перспективе они не смогут оправдывать такие объемы бюджетных расходов, как сейчас.

Возвращаться будут и те, кто имел в Украине хорошую специализацию, хорошую карьеру, а в ЕС вынужден работать на низкоквалифицированных работах.

Также некоторые украинцы, которые выехали в первые дни войны, иначе воспринимают риски. Здесь люди "привыкли" к опасности, тогда как за границей каждая новость об обстрелах вызывает шок. Если в Украине будет относительно безопасно – часть из них вернется.

"Во-первых, у нашего государства нет таких средств, чтобы мы могли соревноваться с Германией. Это смешно. Деньгами за людей соревноваться мы не можем. Во-вторых, это будет несправедливо по отношению к тем людям, которые здесь пережили войну: одним давать какие-то большие суммы, чтобы они приезжали и оставались, а тем, кто жил здесь под обстрелами и создавал ВВП – нет, так быть не может", – отмечает экономист.

Зато сработали бы программы для бизнеса: как для иностранцев, так и для всех украинцев, независимо от социальных категорий, считает она.

"Но я наблюдаю за своими знакомыми и вижу: кто реально хотел вернуться, тот уже вернулся. А вернулось на самом деле уже много людей", – отмечает Людмила Черенько.