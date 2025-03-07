У Зеленского назвали три ключевых аспекта для переговоров с США в Саудовской Аравии

На переговорах в Саудовской Аравии делегации Украины и США обсудят три ключевых аспекта. Речь идет о соглашении по ресурсам, военной помощи и формате переговорного процесса с РФ.

Он исключил одностороннее прекращение огня, которое не приведет к переговорному процессу. По словам Подоляка, нет привязки прекращения огня к подписи соглашения о полезных ископаемых. Это процессы, которые идут параллельно.

"Много обсуждений на данном этапе. Есть прямая коммуникация между администрациями президентов о том, что надо будет встречаться в двустороннем формате. Это может быть в Эр-Рияде безусловно. У президента там будет официальная встреча с представителями Саудовской Аравии, а потом уже будет двусторонняя встреча на уровне администраций Америка-Украина и так далее. Вот об этом идет речь", - сказал Подоляк.





Советник руководителя ОП назвали три ключевых аспекта для переговоров с США в Саудовской Аравии. Первое - это то, как будет выглядеть рамочное соглашение между Украиной и США, поскольку оно все еще дорабатывается. Второй аспект переговоров - военная помощь.

"Не забываем, что для нас есть там определенные критические виды вооружений, которые могут предоставлять только Соединенные Штаты, ну или объем определенных критических инструментов, такие как ракеты к Patriot, учитывая, что Россия не прекращает ракетные атаки по территории Украины. И третье - это как раз такое ключевое. Относительно того, какой может быть формат переговорного процесса с Россией? Ну то есть, какие там могут быть этапы и как будут согласованы позиции между нами, Европой и США", - пояснил Подоляк.