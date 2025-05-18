В Румынии снова заговорили о российском вмешательстве в президентские выборы

В воскресенье 18 мая в Румынии проходит второй тур президентских выборов. Тем временем в МИД страны заявили, что зафиксировано российское вмешательство.

Об этом сказал представитель Министерства иностранных дел Румынии Андрей Цэрня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Report .

По его словам, в мессенджере Telegram была запущена "вирусная компания фейковых новостей", чтобы повлиять на избирательный процесс.

"В ходе продолжающихся президентских выборов в Румынии мы снова видим признаки российского вмешательства", - написал чиновник в соцсети Х.

Выборы в Румынии

Напомним, что в румынском государстве сегодня проходит второй тур выборов главы страны. По состоянию на 19:00 по местному времени, на избирательных участках проголосовали уже 9 млн человек, что составляет 50,96% всех избирателей.

Отметим, что за президентское кресло борются - ультраправый и пророссийской кандидат Джордже Симион, а также бывший мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан.

Также мы писали, что явка румынской диаспоры во втором туре президентских выборов выросла почти вдвое по сравнению с первым туром. Это в свою очередь может существенно повлиять на результаты голосования.

Причем важно добавить, что по словам румынского политолога Андрея Царана, в отличие от молдавской ситуации, когда диаспора фактически спасла Майю Санду от поражения осенью, румынская диаспора отдала предпочтение Симиону.

Подробнее о том, выберет ли Румыния пророссийского радикала - читайте в материале РБК-Украина.

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