У Румунії знову заговорили про російське втручання в президентські вибори

У неділю 18 травня в Румунії проходить другий тур президентських виборів. Тим часом у МЗС країни заявили, що зафіксовано російське втручання.

Про це сказав представник Міністерства закордонних справ Румунії Андрій Церня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Report .

За його словами, у месенджері Telegram було запущено "вірусну компанію фейкових новин", щоб вплинути на виборчий процес.

"Під час триваючих президентських виборів у Румунії ми знову бачимо ознаки російського втручання", - написав чиновник у соцмережі Х.

Вибори в Румунії

Нагадаємо, що в румунській державі сьогодні проходить другий тур виборів глави країни. Станом на 19:00 за місцевим часом, на виборчих дільницях проголосували вже 9 млн осіб, що становить 50,96% усіх виборців.

Зазначимо, що за президентське крісло борються - ультраправий і проросійський кандидат Джордже Сіміон, а також колишній мер Бухареста Нікушор-Даніель Дан.

Також ми писали, що явка румунської діаспори у другому турі президентських виборів зросла майже вдвічі порівняно з першим туром. Це зі свого боку може суттєво вплинути на результати голосування.

Причому важливо додати, що за словами румунського політолога Андрія Царана, на відміну від молдовської ситуації, коли діаспора фактично врятувала Маю Санду від поразки восени, румунська діаспора віддала перевагу Сіміону.

Детальніше про те, чи вибере Румунія проросійського радикала - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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