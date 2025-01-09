В МИД посоветовали кандидату в президенты Польши не подыгрывать России
Заявление кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого по членству Украины в НАТО и ЕС недопустимо. Потому что подыгрывает РФ в попытках уничтожить обе страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
В ведомстве считают, что такие заявления свидетельствуют, что польский политик ставит конъюнктурные соображения выше стратегических интересов безопасности собственной страны, добрососедских украинско-польских отношений, общих ценностей свободы, демократии и справедливости.
"Показательно, что заявления господина Навроцкого вызвали аплодисменты в Кремле. Стоит напомнить, что именно Россия веками пытается уничтожить украинское и польское государства. Недопустимо делать заявления, которые подыгрывают этим усилиям врага", - отметили в МИД.
Дипломаты напомнили, что между украинской и польской сторонами продолжается конструктивный диалог уполномоченных органов власти по вопросам исторического прошлого.
"В очередной раз призываем польских политиков не использовать во внутриполитической борьбе тему сложных страниц исторического прошлого", - резюмировали в заявлении.
Напомним, что оппозиционный кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину в ЕС и НАТО. По его словам, "государство, которое не может ответить за свои преступления, не может быть частью альянсов".
В свою очередь, это заявление Навроцкого по Украине уже успели осудить в Польше. В частности, с жесткой критикой высказываний Навроцкого выступил премьер-министр Дональд Туск.
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