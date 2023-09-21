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МИД Польши удивило заявление Моравецкого о передаче оружия Украине, - СМИ

Фото: Матеуш Моравецкий, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Министерстве иностранных дел Польши, вероятно, не ожидали заявления премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении передачи оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По информации издания, такая позиция польского премьера могла быть не согласована с Министерством иностранных дел. 

Журналисты добавляют, что сотрудники дипломатического ведомства ждут указаний от главы Министерства иностранных дел Збигнева Рау, который сейчас находится в составе делегации в США. 

При этом в комментарии RMF24 сотрудники ведомства рассказали, что Польша продолжает выполнять ранее согласованные контракты по поставкам оружия, в том числе и самоходных артиллерийских установок Krab. 

Также в МИД добавили, что Польша до сих пор поддерживает работу логистического центра иностранной военной помощи Украине.

Что сказал Моравецкий

Напомним, вчера, 20 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что его страна прекращает передачу оружия Украине. Он объяснил это необходимостью модернизации польских Вооруженных сил. 

Позже пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер уточнил, что поставки оружия продолжаются по ранее согласованным контрактам

Стоит заметить, что заявление Моравецкого прозвучало на фоне конфликта между Украиной и Польшей. Он связан с запретом на импорт украинского зерна, который недавно продлила Варшава. 

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