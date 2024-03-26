В МИД Польши заявили, что НАТО не исключает возможности сбития ракет России

Он признал, что рассматривается вопрос о сбитии ракет, летящих в сторону территории Североатлантического альянса.

"В рамках НАТО анализируются различные концепции, в частности, чтобы такие ракеты были сбиты, когда они находятся очень близко к границе НАТО - но это должно было происходить с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий - тогда ракеты НАТО поражали бы российские ракеты вне территории действия Договора (Альянса, - ред.)", - отметил дипломат.

По его словам, не может быть так, чтобы агрессор каждый раз навязывал какие-то правила, наоборот, он должен привыкнуть к тому, что сторона НАТО, сторона демократических стран, ЕС начнут задавать определенный тон, когда речь идет о разрешении конфликта в Украине.

"Мы очень серьезно воспринимаем угрозы Путина. Он показал, что способен на все. Чего она (Россия, - ред.) достигла, кроме сотен тысяч раненых и погибших с обеих сторон, это то, что Швеция и Финляндия присоединились к НАТО. У нас еще один саммит НАТО в июле. Есть консолидация стран ЕС, реактивация Веймарского треугольника", - перечислил Шейна.