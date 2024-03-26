У МЗС Польщі заявили, що НАТО не виключає можливість збиття ракет Росії

У НАТО не виключають можливість збиття російських ракет, коли вони підлітають до повітряного простору країн-членів. В Альянсі дуже серйозно сприймають погрози глави Кремля Володимира Путіна.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, пише РБК-Україна з посиланням на RMF24.
дії Договору (Альянсу, - ред.)"
Російська ракета залетіла на територію Польщі під час удару по Україні 24 березня. Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО. У повітряному просторі Польщі ракета РФ була 39 секунд.
При цьому пізніше в Польщі заявили, що військові знали, що ракета, яка пролетіла над Люблінщиною, повернеться назад в Україну. Крім того, у Міноборони Польщі уточнили, що були готові збити ракету РФ, якби вона залетіла в глиб території країни, а не повернулася в повітряний простір України.
При цьому, 25 березня речник польського Сейму Шимон Головня заявив, що інциденти з порушенням російськими ракетами повітряного простору Польщі можуть повторюватися і надалі. Він допустив цю можливість на тлі війни, що триває в Україні.
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