У МЗС Польщі заявили, що НАТО не виключає можливість збиття ракет Росії

Інцидент із ракетою РФ під час обстрілу України

Російська ракета залетіла на територію Польщі під час удару по Україні 24 березня. Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО. У повітряному просторі Польщі ракета РФ була 39 секунд.

При цьому пізніше в Польщі заявили, що військові знали, що ракета, яка пролетіла над Люблінщиною, повернеться назад в Україну. Крім того, у Міноборони Польщі уточнили, що були готові збити ракету РФ, якби вона залетіла в глиб території країни, а не повернулася в повітряний простір України.

При цьому, 25 березня речник польського Сейму Шимон Головня заявив, що інциденти з порушенням російськими ракетами повітряного простору Польщі можуть повторюватися і надалі. Він допустив цю можливість на тлі війни, що триває в Україні.

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