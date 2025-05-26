Дерзость Путина растет из-за позиции Трампа, - эксперт

"Именно позиция Трампа обусловила сегодня такую дерзость Путина. Если бы Путин понимал, что он получает достойный ответ, ну, например, он нанес удар, сразу в Украину приехали условные ракеты Tomahawk, ну, не Tomahawk, конечно, американское оружие, и в ответ там уничтожены склады и тому подобное. Так, как в свое время в Брянской области мы уничтожили склад, что землетрясение было чуть ли не под Москвой, без преувеличения. Вот это был бы ответ достойный. В Кремле поняли, что такого не будет", - сказал Клочок.

Он отметил, что и Европа молчит, потому что заняла такую позицию.

"Мы же дожали Путина до того, что мы не согласились на перемирие, мы воюем дальше, но в переговорах. Значит мы можем добиться всего. Это Трамп сказал, что он против того, чтобы передавали те территории, которые не контролирует Россия. Имеется в виду Херсонская и Запорожская области. А мы думаем по-другому. Давайте вгатим, понимаете?", - добавил эксперт.

По его словам, это не агония, а хладнокровный расчет идти дальше.

"На сегодня я склоняюсь, и не просто склоняюсь к мнению, а и наш анализ центра, моих коллег и так далее свидетельствует о том, что на России нет достаточных возможностей военной и механической, чтобы достигать огромных успехов на фронте. Поскольку помощь Запада поступает, паритета, конечно, как такового то нет, но учитывая то, что Украина в глухой обороне уже два года, 2023 года, то достичь успеха Россия не сможет", - отметил Клочко.

Он отметил, что РФ готова тратить огромные человеческие ресурсы, а также определенное время воевать при поддержке Китая, потому что КНР - это определяющий фактор в войне России против Украины даже еще более определяющий, чем Корея.

В то же время эксперт соглашается с тем, что потенциал России небезграничен - он рано или поздно закончится.

"Но в нынешней ситуации абсолютно логично, имея преимущество, все-таки на поле боя и одерживая некоторые победы, оттягивать переговоры как можно дальше. Никогда сторона, которая имеет преимущество, не сядет за стол переговоров. Почему решили, что они будут быстро садиться. Им надо создать условия, чтобы они сели", - добавил Клочко.

Поэтому, по словам эксперта, надо понимать, что на эту минуту Путин занимается затягиванием переговоров. Он "демонстрирует готовность когда-то остановиться, но надо его остановить".

"Вот когда будет остановка, когда он упрется и даже на определенных участках он начнет отходить назад, мы тогда выходим, говорим, смотри, готовим прекращать огонь 1,2,3. Репарации, санкции сохраняются, депутинизация РФ, тогда мы можем говорить о прекращении огня. Если у нас будет преимущество, потому что тогда мы сможем диктовать условия, потому что на данном этапе это сложно. Мы можем выражать желание, что они должны выйти на границы 1991 года, но РФ на это не согласится. Должно быть осуществлено соответствующее давление на нее. Я поэтому и надеюсь, что дальнобойное оружие, санкции, это все должно быть приниматься независимо от того, какую позицию сейчас занимает РФ", - отметил Клочко.