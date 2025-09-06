МИД Польши призвал сограждан покинуть Беларусь и воздержаться от поездок: причины

Польша призвала своих граждан немедленно выехать из Беларуси и воздержаться от поездок туда после задержания Минском польского монаха по обвинению в "шпионаже".

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM .

Так, в пятницу, 5 сентября, во время брифинга Павел Вронский в обращении к своим соотечественникам заявил, что в Беларуси польские граждане могут столкнуться с событиями, которые не будут для них благоприятными. Именно поэтому МИД Польши призывает поляков воздержаться от визитов в эту страну.

"Министерство иностранных дел категорически не рекомендует путешествовать на территорию Беларуси. Это не демократическая страна и не страна, дружественная к Республике Польша", - отметил Вронский.

Причиной таких заявлений стали новые обострения в отношениях между Варшавой и Минском после задержания католического монаха - гражданина Польши, которого белорусские власти обвинили в якобы шпионаже во время совместных российско-белорусских учений "Запад-2025".

Павел Вронский пообещал, что Польша окажет всю возможную поддержку задержанному согражданину и назвал инцидент очевидной провокацией белорусских властей.

По словам дипломата, цель таких действий - дестабилизировать ситуацию в Польше и одновременно укрепить политические позиции Минска.

Напомним, белорусские государственные СМИ показали сюжет с кадрами задержания польского гражданина Гжегожа Гавела из Кракова, которого обвинили в сборе разведывательной информации об учениях "Запад-2025". Между тем независимый портал "Зеркало" выяснил, что Гавел является католическим монахом ордена кармелитов и защищал научную диссертацию на религиозную тематику.

В Варшаве демонстративное задержание своего гражданина назвали политической провокацией, которая имеет целью давление на Польшу и ее союзников.