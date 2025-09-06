ua en ru
МИД Польши призвал сограждан покинуть Беларусь и воздержаться от поездок: причины

Польша, Суббота 06 сентября 2025 01:45
МИД Польши призвал сограждан покинуть Беларусь и воздержаться от поездок: причины Иллюстративное фото: граница между Польшей и Беларусью (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Польша призвала своих граждан немедленно выехать из Беларуси и воздержаться от поездок туда после задержания Минском польского монаха по обвинению в "шпионаже".

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Так, в пятницу, 5 сентября, во время брифинга Павел Вронский в обращении к своим соотечественникам заявил, что в Беларуси польские граждане могут столкнуться с событиями, которые не будут для них благоприятными. Именно поэтому МИД Польши призывает поляков воздержаться от визитов в эту страну.

"Министерство иностранных дел категорически не рекомендует путешествовать на территорию Беларуси. Это не демократическая страна и не страна, дружественная к Республике Польша", - отметил Вронский.

Причиной таких заявлений стали новые обострения в отношениях между Варшавой и Минском после задержания католического монаха - гражданина Польши, которого белорусские власти обвинили в якобы шпионаже во время совместных российско-белорусских учений "Запад-2025".

Павел Вронский пообещал, что Польша окажет всю возможную поддержку задержанному согражданину и назвал инцидент очевидной провокацией белорусских властей.

По словам дипломата, цель таких действий - дестабилизировать ситуацию в Польше и одновременно укрепить политические позиции Минска.

Напомним, белорусские государственные СМИ показали сюжет с кадрами задержания польского гражданина Гжегожа Гавела из Кракова, которого обвинили в сборе разведывательной информации об учениях "Запад-2025". Между тем независимый портал "Зеркало" выяснил, что Гавел является католическим монахом ордена кармелитов и защищал научную диссертацию на религиозную тематику.

В Варшаве демонстративное задержание своего гражданина назвали политической провокацией, которая имеет целью давление на Польшу и ее союзников.

Что известно об учениях "Запад-2025"

Маневры запланированы на белорусской территории и частично в России на период с 12 по 16 сентября. По официальной версии, целью учений является проверка возможностей России и Беларуси по "обеспечению безопасности" и "отражению возможной агрессии".

Вместе с тем, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что под прикрытием этих учений может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.

Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов предупреждал, что с первых дней российско-белорусских учений "Запад-2025" будет идти сильное информационное нагнетание.

