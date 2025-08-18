RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Польши не будет на саммите Трампа с Зеленским и европейскими лидерами: в чем причина

Фото: на встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейцами не будет Польши (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на сегодня в Белом доме. Ожидается также саммит в расширенном формате с участием европейских лидеров, однако Польши среди них не будет.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Теофиль Бартошевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News,

Политик признал, что Польша сейчас не имеет такого международного влияния, как Германия или Великобритания. Поэтому когда его спросили не станет ли отсутствие польской делегации в Вашингтоне дипломатическим провалом, он отметил, что президенты США обычно ведут переговоры именно с президентами. А исключение делают только для крупнейших стран.

"Польша - страна среднего размера, она не имеет таких международных рычагов влияния, как Германия или Великобритания", - объяснил Бартошевский, добавив, что отсутствие польской стороны "не является проблемой".

"Президент Трамп приглашает в Вашингтон. Как видите, он не пригласил президента (Кароля. – ред.) Навроцкого", - ответил также Бартошевский на ремарку ведущего об отсутствие приглашения и для премьер-министра Дональда Туска.

По словам дипломата, ключевые решения на саммите будут приниматься в узком американском кругу, а влияние европейских участников будет ограниченным.

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Напомним, сегодня, 18 августа, в Белом доме запланирована встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. Саммиту предшествовала встреча Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в минувшую пятницу.

Как пишут в западных СМИ, предполагается, что Трамп и Зеленский будут обсуждать пути окончания войны. В медиа уже также фигурирует новая дата - 22 августа, как возможная дата еще одной встречи уже в трехстороннем формате - Трамп, Зеленский и Путин.

Как известно, Трамп и Путин встретились на Аляске для обсуждения войны в Украине. Трамп, по результатам встречи, положительно оценил обсуждение, однако соглашения достигнуто не было. К слову, и сама встреча прошла совсем не по плану.

Подробнее о том, что произошло на Аляске и о чем говорили Трамп и Путин - читайте в материале РБК-Украина

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныПольшаВашингтонДональд ТрампДипломатические отношения