UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Польщі не буде на саміті Трампа з Зеленським і європейськими лідерами: у чому причина

Фото: на зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та європейцями не буде Польщі (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським запланована на сьогодні у Білому домі. Очікується також саміт у розширеному форматі за участю європейських лідерів, однак, Польщі серед них не буде.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Теофіль Бартошевський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News,

Політик визнав, що Польща нині не має такого міжнародного впливу, як Німеччина чи Велика Британія. Тож коли його запитали чи не стане відсутність польської делегації у Вашингтоні дипломатичним провалом, він зазначив, що президенти США зазвичай ведуть переговори саме з президентами. А виняток роблять лише для найбільших країн.

"Польща – країна середнього розміру, вона не має таких міжнародних важелів впливу, як Німеччина чи Велика Британія", - пояснив Бартошевський, додавши, що відсутність польської сторони "не є проблемою".

"Президент Трамп запрошує до Вашингтона. Як бачите, він не запросив президента (Кароля. – ред.) Навроцького", - відповів також Бартошевський на ремарку ведучого про відсутність запрошення і для прем'єр-міністра Дональда Туска.

За його дипломата, ключові рішення на саміті ухвалюватимуться у вузькому американському колі, а вплив європейських учасників буде обмеженим.

Зустріч Трампа і Зеленського у Білому домі

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, у Білому домі запланована зустріч Трампа з Зеленським та європейськими лідерами. Саміту передувала зустріч Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у минулу п'ятницю.

Як пишуть у західних ЗМІ, передбачається, що Трамп та Зеленський обговорюватимуть шляхи закінчення війни. У медіа вже також фігурує нова дата - 22 серпня, як можлива дата ще однієї зустрічі вже у тристоронньому форматі - Трамп, Зеленський та Путін.

Як відомо, Трамп та Путін зустрілися на Алясці для обговорення війни в Україні. Трамп, за результатами зустрічі, позитивно оцінив обговорення, проте угоди досягнуто не було. До слова, і сама зустріч пройшла зовсім не за планом.

Детальніше про те, що відбулося на Алясці та про що говорили Трамп і Путін - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС УкраїниПольщаВашингтонДональд ТрампДипломатичні відносини