Польщі не буде на саміті Трампа з Зеленським і європейськими лідерами: у чому причина

Політик визнав, що Польща нині не має такого міжнародного впливу, як Німеччина чи Велика Британія. Тож коли його запитали чи не стане відсутність польської делегації у Вашингтоні дипломатичним провалом, він зазначив, що президенти США зазвичай ведуть переговори саме з президентами. А виняток роблять лише для найбільших країн.

"Польща – країна середнього розміру, вона не має таких міжнародних важелів впливу, як Німеччина чи Велика Британія", - пояснив Бартошевський, додавши, що відсутність польської сторони "не є проблемою".

"Президент Трамп запрошує до Вашингтона. Як бачите, він не запросив президента (Кароля. – ред.) Навроцького", - відповів також Бартошевський на ремарку ведучого про відсутність запрошення і для прем'єр-міністра Дональда Туска.

За його дипломата, ключові рішення на саміті ухвалюватимуться у вузькому американському колі, а вплив європейських учасників буде обмеженим.