В МИД Польши назвали отношения с Украиной "не лучшими"

Как отметил Яблонский, в МИД Польши был приглашен заместитель посла Украины, с которым будет "очень честный разговор".

"Мы передадим наши оценки состояния наших отношений на сегодня, которое, к сожалению, в связи с недавними заявлениями некоторых представителей украинской власти, не самые лучшие. Никто этого не скрывает. У меня такое впечатление, что это связано с тем, что к сожалению, там появились какие-то эмоции", - рассказал замглавы МИД Польши.

По его словам, Польша понимает, что Украина подверглась нападению, однако она не должна "нападать" на своих союзников. Также он добавил, что есть ряд вопросов, по которым страны не пришли к согласию.

"Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину в той мере, в какой это соответствует национальным интересам Польши", - пояснил Яблонский.

Что этому предшествовало

Глава президентского Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач заявил, что Украине следует начать ценить роль, которую сыграла Варшава для Киева.

В МИД Украины, со своей стороны, пригласили посла Польши Бартоша Цихоцкого. Последнему сообщили, что заявления о неблагодарности Украины неприемлемы и не соответствуют действительности. Через некоторое время стало известно о приглашении посла Украины в Польше Василия Зварыча со стороны Варшавы.

Как отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вызов посла Польши в МИД Украины не должен был состояться, поскольку Варшава оказывает Украине значительную помощь.