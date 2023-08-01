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Польша вызвала в МИД украинского посла

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Варшава, Вторник 01 августа 2023 20:48
Польша вызвала в МИД украинского посла Фото: Василий Зварыч, посол Украины в Польше (Facebook-страница Зварыча)
Автор: Иван Носальский

Посла Украины в Польше Василия Зварыча вызвали в Министерство иностранных дел. Причиной стали заявления украинских чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Польши в Twitter.

"Посол Украины в Польше приглашен в МИД в связи с заявлениями представителей украинской власти", - сказано в сообщении ведомства.

Что предшествовало

Напомним, ранее министр Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Украине стоит начать ценить роль, которую Варшава сыграла для Киева.

После этого в украинское Министерство иностранных дел пригласили посла Польши Бартоша Цихоцкого. Ему сообщили, что заявления о якобы неблагодарности Украины неприемлемы и не соответствуют действительности.

При этом спикер МИД Олег Николенко отметил, что никакие заявления не помешают Польше и Украине построить общее европейское будущее.

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