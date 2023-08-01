Таких ошибок быть не должно. Премьер Моравецкий возмутился вызовом посла Польши в МИД

Вызов посла Польши в Министерство иностранных дел Украины не должен был состояться. Варшава оказала Киеву значительную помощь, а таких ошибок быть не должно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого .

"Вызов польского посла - представителя страны, единственной, которая оставалась в Киеве в день вторжения России в Украину, - в МИД Украины не должен был состояться", - говорится в сообщении.

По его словам, в международной политике, в условиях продолжающейся войны и с учетом огромной поддержки, которую Польша оказала Украине, таких ошибок быть не должно.

"Мы всегда будем защищать доброе имя Польши, ее безопасность, и интересы ни одной другой страны никогда не преобладают над интересами Республики Польша", - добавил Моравецкий.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее министр Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Украине следует начать ценить роль, которую сыграла Варшава для Киева.

После этого в украинское Министерство иностранных дел пригласили посла Польши Бартоша Цихоцкого. Ему сообщили, что заявления о якобы неблагодарности Украины неприемлемы и не соответствуют действительности.

При этом представитель МИД Олег Николенко отметил, что никакие заявления не помешают Польше и Украине построить общее европейское будущее.

Позже стало известно, что посла Украины в Польше Василия Зварыча вызвали в Министерство иностранных дел. Причиной послужили заявления украинских чиновников.