В МЗС Польщі назвали відносини з Україною "не найкращими"

Як відзначив Яблонський, до МЗС Польщі було запрошено заступника посла України, з яким буде "дуже чесна розмова".

"Ми передамо наші оцінки стану наших відносин на сьогодні, який, на жаль, у зв’язку з недавніми заявами деяких представників української влади, не найкращий. Ніхто цього не приховує. У мене таке враження, що це пов’язано з тим, що до на жаль, там з’явилися якісь емоції", - розповів заступник голова МЗС Польщі.

За його словами, Польща розуміє, що Україна зазнала нападу, однак вона не повинна "нападати" на своїх союзників. Також він додав, що є низка питань, з яких країни не дійшли згоди.

"Ми керуємося політикою польських національних інтересів. Ми підтримуємо Україну тією мірою, якою це відповідає національним інтересам Польщі", - пояснив Яблонський.

Що цьому передувало

Голова президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач заявив, що Україні слід почати цінувати роль, яку зіграла Варшава для Києва.

В МЗС України, зі свого боку, запросили посла Польщі Бартоша Ціхоцького. Останньому повідомили, що заяви про невдячність України неприйнятні та не відповідають дійсності. Через деякий час стало відомо про запрошення посла України в Польщі Василя Зварича з боку Варшави.

Як відзначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, виклик посла Польщі до МЗС України не повинен був відбутись, оскільки Варшава надає Україні значну допомогу.