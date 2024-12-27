МИД о перестановках среди послов: подбор людей правильный, будем оценивать по результатам

Перестановки среди украинских послов продолжатся, часть решений еще будет объявлена. Новоназначенных послов Украины будут оценивать по результатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого на пресс-конференции.

Он отметил, что президент подчеркивал важность обновления в дипломатическом корпусе. В рамках этого происходит ротация и замена послов.

"Такая большая волна, вы знаете, нас традиционно спрашивают, почему не заполнены должности послов в тех или иных странах, действительно позиции послов должны быть заполнены. Часть решений уже была официально объявлена, другие решения также будут объявлены. Часть из них - достаточно скоро, можете следить за сайтом главы государства", - заявил Тихий.

Касательно заявлений о том, что якобы ротации среди послов были политическими назначениями, спикер МИД отметил, что это нормальная практика.

"В Украине не самый высокий процент политических назначений, если посмотрите на американскую дипломатию, то там процент гораздо выше. И вообще это нормальная практика заполнять посольские должности политическими назначениями. Считаем, что этот подбор людей верный, будем их оценивать по результатам", - сказал он.