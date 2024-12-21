Украинское посольство в Венгрии возглавит "профессор из окопов"

Президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Венгрии. Им стал украинский доброволец из Закарпатья Федор Шандор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №876 .

Федор Шандор - украинец венгерского происхождения родом из Закарпатской области. Он добровольно пошел на фронт в феврале 2023 года, боец 101-1 Закарпатской бригады территориальной обороны.

Федор Шандор также является профессором Ужгородского национального университета. В сети его называют "профессором из окопов". Еще в 2022 году в сети появились кадры, как Шандор в перерывах между боевыми дежурствами читает лекцию своим студентам прямо из окопов.

Фото: Федор Шандор читает лекцию (facebook.com/Uzhhorod)

Должность посла Украины в Венгрии оставалась вакантной с июля 2022 года на фоне сложных отношений между странами. В июле 2022 года Владимир Зеленский уволил с этой должности Людмилу Непоп.

В августе 2023 года Венгрия сообщила, что утвердила кандидатуру Федора Шандора на должность нового посла Украины.