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Украинское посольство в Венгрии возглавит "профессор из окопов"

Киев, Суббота 21 декабря 2024 13:48
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Украинское посольство в Венгрии возглавит "профессор из окопов" Фото: Федор Шандор (facebook.com/tourism.uz.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Венгрии. Им стал украинский доброволец из Закарпатья Федор Шандор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №876.

Федор Шандор - украинец венгерского происхождения родом из Закарпатской области. Он добровольно пошел на фронт в феврале 2023 года, боец 101-1 Закарпатской бригады территориальной обороны.

Федор Шандор также является профессором Ужгородского национального университета. В сети его называют "профессором из окопов". Еще в 2022 году в сети появились кадры, как Шандор в перерывах между боевыми дежурствами читает лекцию своим студентам прямо из окопов.

Украинское посольство в Венгрии возглавит &quot;профессор из окопов&quot;

Фото: Федор Шандор читает лекцию (facebook.com/Uzhhorod)

Должность посла Украины в Венгрии оставалась вакантной с июля 2022 года на фоне сложных отношений между странами. В июле 2022 года Владимир Зеленский уволил с этой должности Людмилу Непоп.

В августе 2023 года Венгрия сообщила, что утвердила кандидатуру Федора Шандора на должность нового посла Украины.

Стоит добавить, что президент Владимир Зеленский уволил и назначил ряд послов. Так, должности потеряли послы в Словении, Литве, Японии и Китае. Также с должности Постоянного представителя Украины при ООН уволили Сергея Кислицу.

Ранее глава государства отметил, что представителем Украины при ООН назначат Андрея Мельника, который до этого был послом в Германии и Бразилии.

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