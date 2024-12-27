МЗС про перестановки серед послів: підбір людей вірний, оцінюватимемо за результатами
Перестановки серед українських послів продовжаться, частина рішень ще буде оголошена. Новопризначених послів України будуть оцінювати за результатами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого на пресконференції.
Він відзначив, що президент наголошував на важливості оновлення в дипломатичному корпусі. В рамках цього відбувається ротація та заміна послів.
"Така велика хвиля, ви знаєте, нас традиційно питають, чому не заповнені посади послів в тих чи інших країнах, дійсно позиції послів мають бути заповнені. Частина рішень вже була офіційно оголошена, інші рішення також будуть оголошені. Частина з них - достатньо скоро, можете слідкувати за сайтом глави держави", - заявив Тихий.
Щодо заяв про те, що нібито ротації серед послів були політичними призначення, речник МЗС зазначив, що це нормальна практика.
"В Україні не найвищий відсоток політичних призначень, якщо поглянете на американську дипломатію, то там відсоток набагато вищий. І загалом це нормальна практика заповнювати посольські посади політичними призначеннями. Вважаємо, що цей підбір людей вірний, будемо їх оцінювати за результатами", - сказав він.
Перестановки серед послів
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський провів перестановки серед українських послів. Посади втратили очільники дипломатичних місій в Словенії, Литві, Японії та Китаї. Також Зеленський звільнив з посади Постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.
Натомість глава держави призначив низку послів та представників України при міжнародних організаціях. Зокрема, на посаду посла Угорщини призначили Федора Шандора, відомого "професора з окопів". Ця посада була вакантна з 2022 року.
Зеленський поставив завдання для українських послів на наступний рік. За його словами, головна мета - посилити позицію України, а пріоритетом залишають ЄС і НАТО.
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