МИД Германии призвал граждан не ехать в Израиль и покинуть Иран

"Вместе с нашими партнерами сейчас мы делаем все возможное, чтобы по дипломатическим каналам не допустить эскалации ситуации на Ближнем и Среднем Востоке. Граждане Германии в регионе, пожалуйста, обратите внимание на наши инструкции по безопасности. Существует предупреждение о путешествиях для Ирана, Израиля и палестинских территорий", - говорится в сообщении.

МИД также призывает немцев в Иране покинуть страну. В Германии отмечают, что посольства в Тегеране и регионе уже приняли необходимые меры предосторожности.

Также немцам в Израиле и Иране рекомендуют зарегистрироваться в списке готовности к кризису.